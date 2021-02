Bper Banca: finanziamento da 22 milioni a Belenergia per impianto eolico

Redazione Finanza 8 febbraio 2021 - 14:08

MILANO (Finanza.com)

Bper Banca ha concesso in questi giorni un finanziamento di 22.535.000 euro in favore del Gruppo Belenergia, in particolare della controllata Gallo Due. Si tratta di un’operazione in modalità project finance per la realizzazione e gestione di un impianto eolico nel comune di Oppido Lucano in provincia di Potenza, con una potenza complessiva di 20,7 MW. Lo si apprende in una nota di Bper nella quale si precisa che l’impianto, di cui si prevede l’avvio all’esercizio nel secondo semestre 2021, godrà di una Tariffa Incentivante per un periodo di 20 anni con una produzione attesa di 50 GWh. Il gruppo emiliano è il primo istituto a perfezionare un finanziamento che beneficia della garanzia Sace “green”, assistita dalla garanzia dello Stato italiano, ai fini della nuova operatività legata al Green New Deal, il piano europeo che promuove un’Europa circolare.