Bper Banca: Moody's migliora rating stand-alone

Daniela La Cava 13 febbraio 2020 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

Bper Banca sotto la lente di Moody's. Ieri l'agenzia di rating Usa ha rivisto al rialzo il rating stand-alone (Baseline Credit Assessment - BCA) della banca emiliana a Ba2 da Ba3, con l'outlook 'stabile'. Al contempo il rating sul debito subordinato è migliorato a Ba3 da B1. Sono stati confermati il rating di lungo termine sui depositi e l'issuer rating rispettivamente di Baa3 e Ba3.Il miglioramento del BCA, si legge in una nota, riflette l'opinione di Moody's secondo cui Bper Banca presenta un profilo finanziario più solido anche a seguito dell'acquisizione e della succcessiva incorporazione di Unipol Banca che ha contribuito a rafforzare il network distributivo e a migliorare l'asset quality, creando al tempo stesso l'opportunità per la realizzazione di sinergie di costo e maggiore reddittività per il futuro.