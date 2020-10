Bper (-6%) e Unicredit le peggiori oggi tra le banche del Ftse Mib. Occhio a nuovi rumor M&A

Titta Ferraro 21 ottobre 2020 - 17:13

MILANO (Finanza.com)

Giornata difficile per Piazza Affari e per le banche del Ftse Mib. Tra i testimonial del settore si segnala il tonfo del 6,1% a 1,22 euro per Bper che ieri aveva fatto segnare un balzo di quasi il 10%. Molto male anche Unicredit arrivata a -3,38% in area 6,82 euro.Oggi sono arrivate nuove indiscrezioni stampa sul fronte consolidamento bancario in Italia. Al centro dei riflettori rimane Banco BPM che oltre all'opzione Credit Agricole per un’operazione di integrazione con la sua controllata italiana, terrebbe aperte anche le piste che portano alla fusione con Unicredit o BPER Banca.