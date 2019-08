Boschi: "Governo con i 5S durerà fino al 2023" (La Repubblica)

Daniela La Cava 22 agosto 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

"Il governo con i 5S durerà fino al 2023". A dirlo Maria Elena Boschi, deputata dem ed ex ministra delle riforme, nel corso di una intervista al quotidiano "La Repubblica", escludendo che entrerà a far fare del nuovo potenziale esecutivo giallo-rosso. Sulla possibile durata di un ipotetico esecutivo M5S-Pd Boschi dichiara: "Se devo fare una previsione dico che si va alla scadenza naturale. Sicuramente all’elezione del presidente della Repubblica, ma secondo me fino al marzo 2023".Parlando, invece, di un possibile ritorno al voto afferma: "Le urne sono l’ultima opzione per gli italiani: rischiamo un salasso per le famiglie e la recessione per il paese. Quanto alla paura di Renzi di andare a votare, ho apprezzato che abbia sfidato Salvini a correre nel collegio di Firenze o di Milano. La strada maestra è evitare l’aumento dell’Iva".