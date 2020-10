Borse ignorano impennata contagi: oggi +0,76% Piazza Affari con sprint Mediobanca e titoli oil

Redazione Finanza 8 ottobre 2020 - 18:02

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari strappa un'altra seduta in territorio positivo. Il sentiment positivo si spiega con la speranza da parte degli investitori che il Congresso Usa riesca alla fine a varare un nuovo piano di stimoli economici anti-Covid. Passano per il momento in secondo piano le preoccupazioni circa il possibile impatto sulla ripresa economica dell'impennata dei contagi in diversi paesi Ue, con record di nuovi infetti in Francia(oltre 18 mila ieri), mentre in Italia i dati appena diffusi vedono oltre 4.400 nuovi casi nelle ultimi 24 ore, sui massimi da aprile e raddoppiati rispetto a inizio settimana.Il Ftse Mib ha chiuso a 19.582 punti, in rialzo dello 0,76%. Tra i titoli del paniere principale, scatto in avanti oggi per Mediobanca con quasi +4% in area 7,248 euro. Dopo il via libera della Bce la Delfin di Leonardo del Vecchio è salita al di sopra della quota del 10% in Mediobanca. Nello specifico, la partecipazione della holding del patron di Luxottica nel capitale di Piazzetta Cuccia è stata portata al 10,162%, rispetto al 9,889% precedente.Lo spunto rialzista di Mediobanca ha sostenuto anche Generali che ha chiuso a oltre +2%.In evidenza anche Pirelli che conquista la vetta del paniere principale con +4,28%. Molto bene tra le big spicca il +2,3% di ENI, mentre Enel è scesa dello 0,64% dopo il rush di oltre +3% della vigilia. Tra gli altri titoli oil oltre +3% sia per Saipem che per Tenaris.Tra le banche la migliore oggi è stata Unicredit con +2,42% in area 7,54 euro. A ruota Banco BPM con +1,87% e che continua ad essere il titolo più gettonato in ottica di appeal M&A. Ieri l'amministratore delegato del gruppo bancario, Giuseppe Castagna, ha sottolineato come sulla spinta della fusione Intesa-Ubi il consolidamento nel settore sia destinato a continuare. "Banco Bpm è al centro del processo di consolidamento che riteniamo non sia troppo lontano dal materializzarsi", scrivono oggi gli analisti di Intesa Sanpaolo che hanno confermato la valutazione 'add' e target price di 1,64 euro.Fuori dal Ftse Mib giornata molto difficile per Saras, che ha ceduto il 7,69%. Ad affossare il titolo è la notizia riportata da Repubblica secondo cui le procure di Cagliari e Milano starebbero indagando sulla provenienza di 12 mln di tonnellate di grezzi lavorati tra il 2015-16. Si sospetta che la provenienza del greggio possa risalire a organizzazioni terroristiche. Alcune perquisizioni sarebbero già state effettuate presso Saras a Milano e a Cagliari. Saras attraverso una nota "respinge fermamente ogni associazione del nome della società al contrabbando di petrolio e di carburante, in quanto del tutto priva di fondamento e lesiva della immagine propria e dei collaboratori del gruppo".