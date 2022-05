Borse europee aprono settimana in calo dopo delusione Cina. Oggi arriva outlook Commissione Ue

Daniela La Cava 16 maggio 2022 - 07:12

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta della settimana prende il via in territorio negativo per le principali Borse europee, dopo la pubblicazione di alcuni dati cinesi deludenti che sottolineano l'impatto dei confinamenti delle ultime settimane sulla seconda economia mondiale. Nei primi minuti di scambi l'indice Ftse 100 cede lo 0,63%, mentre il Dax di Francoforte e il Cac40 di Parigi indietreggiano rispettivamente dello 0,7% e dello 0,8% circa.Oltre alle indicazioni arrivate dalle vendite al dettaglio in Cina, gli investitori si interrogano sulla capacità dell'economia statunitense di resistere allo shock del rapido rialzo dei tassi di interesse avviato dalla Federal Reserve senza troppi danni. Goldman Sachs ha rivisto al ribasso le sue previsioni di crescita per gli Stati Uniti, al 2,4% per quest'anno e all'1,6% per il prossimo anno.Intanto in questo inizio di settimana l'attenzione dei mercati sarà rivolta anche al fronte Ucraina con possibili nuove sanzioni in arrivo contro la Russia, in vista della riunione odierna dei ministri degli esteri europei. Intanto, la Commissione europea pubblicherà le previsioni economiche di primavera.