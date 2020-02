Borse: dividendi globali balzano a record $1,43 trilioni. Cedole più ricche soprattutto in Italia ed Olanda

Laura Naka Antonelli 17 febbraio 2020 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

I dividendi globali erogati dalle società quotate in Borsa hanno toccato un nuovo record, attestandosi nel 2019 a quota 1,430 trilioni di dollari. Il rialzo è stato del 3,5% (+5,4% considerando gli aggiustamenti dovuti alle oscillazioni valutarie).Boom di dividendi soprattutto in Italia e Olanda, stando a quanto emerge dal Janus Henderson Global Dividend Index.In particolare in Italia, riporta l'Ansa, le cedole sono salite del 6%, facendo +8% su base adjusted.