Borse: a.d. Jerusalmi su Brexit e i possibili impatti su Borsa Italiana

Daniela La Cava 5 novembre 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Il risiko delle Borse, le conseguenze della Brexit ma anche la possibilità di introdurre nuove regole sul mercato Aim Italia dopo lo scoppio del caso Bio-on. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana, nel corso di una intervista a "La Stampa" in edicola oggi. In particolare, sul fronte Brexit, Jerusalmi afferma: "Senza accordi Brexit potrebbe avere impatti anche sul gruppo Borsa Italiana e potrebbe costringere i singoli Paesi a fare delle riflessioni. Sull'assetto proprietario non so cosa accadrà".Nel corso dell'intervista è stato poi affrontato anche la questione Aim Italia, il listino dedicato alle piccole e medie imprese. "A novembre o al più tardi a dicembre si riunirà l'advisory board, il comitato consultivo dell'Aim - spiega -. In quella sede valuteremo se sarà possibile fare interventi per migliorare la trasparenza di questo listino. Ma riguardo il caso Bio-On bisogna aspettare di avere il quadro completo".