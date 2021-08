Borsa italiana, segmento STAR: comunicazione Garofalo su acquisto azioni proprie

Redazione Finanza 30 agosto 2021 - 14:40

Garofalo Health Care S.p.A. ('GHC'), quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana (codice LEI 815600C851C90CAE6438), con riferimento al programma di acquisto di azioni ordinarie proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi lo scorso 30 aprile 2021, come comunicato al mercato inpari data anche ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, comunica che dal 23agosto 2021 al 25 agosto 2021 ha acquistato sul mercato MTA di Borsa Italiana n. 9.385 azioni GHC (codice ISIN: IT0005345233), pari allo 0,01% del capitale sociale, al prezzo medio di Euro 5,5032 per azione per un controvalore complessivo di Euro 51.647,84". E' quanto si legge nel comunicato diramato dalla stessa società, che ha reso noto anche che "gli acquisti sono stati effettuati per il tramite dell'intermediario Equita SIM S.p.A., codice LEI815600E3E9BFBC8FAA85" e che, "a seguito degli acquisti comunicati sopra, alla data odierna GHC detiene n. 702.291 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,78% del capitale sociale". Il titolo Garofalo sale dello 0,35% in Borsa.