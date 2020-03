Borsa italiana: divieto di ordini senza limite di prezzo su Go Internet, Vetrya e It Way

Valeria Panigada 26 marzo 2020 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

A partire da oggi non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo sulle azioni ordinarie Go Internet e Vetrya, quotate sul listino Aim Italia, oltre che sui titoli It Way, presenti sull'Mta. Lo ha annunciato Borsa Italiana attraverso un comunicato urgente, precisando che il divieto rimarrà valido fino a successiva comunicazione. La decisione è stata presa dopo il balzo impressionante dei titoli: Go Internet e It Way hanno segnato un rialzo di quasi il 28% mentre Vetrya addirittura del 30%.