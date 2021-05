Borsa di Milano sull'altalena: volata finale di Enel, sponda conti per Nexi e Prysmian

simone borghi 13 maggio 2021 - 17:53

MILANO (Finanza.com)

Giornata dai due volti per Piazza Affari. Nella prima parte di giornata lo spauracchio inflazione ha condizionato l'umore di tutte le Borse europee con cali fino a oltre il 2%. Nel pomeriggio sono tornati a prevalere gli acquisti grazie anche all'apertura in deciso recupero di Wall Street con il Dow Jones che era reduce dalla peggior seduta da gennaio.L'indice Ftse Mib alla fine ha chiuso a 24.486,01, in rialzo dello 0,14%. In deciso recupero a fine giornata Enel (+1,3%), che ieri era scivolata sotto gli 8 euro complice l'aumento dei rendimenti obbligazionari e anche in mattinata si era mossa in ribasso. Tra le altre big di Piazza Affari si segnalano i cali di Eni (-1,5%) e Tenaris (-2,3%) che seguono la discesa del petrolio.Impennata per Nexi (+3,3%) che ha rivisto al rialzo la guidance 2021 annunciata al mercato a febbraio. Assumendo un recupero dal Covid-19 in linea con i piani di riapertura progressiva previsti in Italia, Nexi prevede una crescita high single digit/double-digit per i ricavi. La precedente previsione era midhigh single digit. Nel primo trimestre del 2021 il gruppo Nexi ha registrato ricavi pari a 258,6 milioni, in crescita del 4,1% rispetto a un anno prima. L'ebitda è stato pari a 139,8 milioni, in aumento del 2% rispetto al 1° trimestre 2020 e del 9,2% rispetto al 1° trimestre 2019.Sponda dai conti trimestrali anche per Prysmian (+2,8%) che ha archiviato il primo trimestre 2021 con utile netto di 76 milioni di euro rispetto ai 23 milioni del corrispondente periodo del 2020. I ricavi del gruppo italiano dei cavi segnano +4,6% a 2.810 milioni sotto la spinta del segmento Telecom (crescita organica dell'11,4%) e del segmento Energy con +3,4%. L'Ebitda adjusted è salito a 213 milioni rispetto ai 197 milioni del primo trimestre 2020. Confermata la stima di Ebitda rettificato 2021 compreso nell’intervallo di 870-940 milioni di euro.Miste le banche: -0,4% Intesa Sanpaolo, -1,9% Unicredit, mentre è salita Banco BPM (+0,5%). Ieri sera Moody's ha rivisto i rating e l'outlook di dieci banche italiane migliorando da negativo a stabile quello di Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Bper, Mediobanca, Credem, FCA Bank, Bnl e Cassa Centrale banca.Intanto arrivano nuove indicazioni stampa sul possibile potenziamento dell'incentivo DTA all'interno del decreto Sostegni. Stando a quanto riporta Il Sole 24 Ore, una decisione arriverà la prossima settimana e potrebbe essere aumentato l'incentivo dal 2% al 3%. Unicredit è indicata come l'indiziata numero uno ad avviare il domino e starebbe guardando sia a MPS che a Banco BPM. L'estensione della DTA porterebbe il beneficio fiscale a circa 7-8 miliardi di euro.