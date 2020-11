Borsa di Milano sale ancora, asta Btp a tassi record. Bper e Intesa le migliori tra le banche

Titta Ferraro 27 novembre 2020 - 18:02

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari archivia positivamente l'ultima seduta di una settimana che ha visto la Borsa di Milano allungare ancora la striscia positiva. Il Ftse Mib ha chiuso a 22.351 punti, con un progresso dello 0,68% che porta a oltre +24% il saldo da inizio mese quando manca ormai solo una seduta alla fine del mese di novembre.In Italia l'asta Btp ha visto nuovi minimi storici per i tassi dei Btp a 5 e 10 anni, scesi rispettivamente a 0,01% e 0,59%.Tra le big di Piazza Affari si conferma il momento decisamente positivo per Telecom Italia, scattata nuovamente in avanti di un ulteriore +1,57% con quotazioni tornate ampiamente sopra la soglia di 0,40 euro con un saldo di quasi +40% nell'ultimo mese. Continua a tenere banco l'attesa per uno sblocco del dossier rete unica. Infratel avrebbe inviato una lettera a Open Fiber sui ritardi dell'attuazione del piano di copertura FTTH. "L'intervento di Infratelcrea ulteriore pressione su OF e indirettamente su ENEL per accelerare il progetto rete unica, un catalyst positivo per TIM", rimarcano gli esperti di Equita SIM.Sprint oggi per Hera, arrivata a guadagnare il 2,85% a 3,175 euro chiudendo in testa al Ftse Mib. L'utility emiliana ha collocato ieri sul mercato degli Eurobond un prestito obbligazionario rivolto a investitori qualificati dell’importo nominale di 500 milioni di euro e con durata di 10 anni che ha visto ordini per 4 volte l’offerta.Tra le banche spicca oggi Bper con +1,75% a 1,51 euro. Bene anche Intesa Sanpaolo con +0,8%.Sul fronte opposto invece, giù Pirelli che ha ceduto oltre 2 punti percentuali. Male anche Leonardo (-xxx%) con un articolo de La Stampa che parla di rallentamenti nell'iter relativo a un maxi-ordine potenziale che includerebbe 24 Eurofighter oltre ad un numero non precisato di addestratori di volo M-346.