Borsa Milano si unisce a coro ribassi in Europa, Ftse Mib a -0,4%

28 giugno 2021

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Milano si muove in territorio negativo in linea con le principali Piazza del Vecchio continente. A metà seduta a Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,42% a quota 25.404 punti. Sui mercati l'ottava è partita con una certa prudenza. "Questa settimana si apre con un tono di cautela, anche alla luce delle rinnovate preoccupazioni sul fronte epidemico per il rapido diffondersi della variante delta (nuovi lockdown in Australia, misure restrittive in Sudafrica, record di morti in Russia) e in vista degli importanti dati macro della settimana", sottolineano gli strategist di Mps Capital Services.Osservando le performance dei singoli titoli del Ftse Mib, la migliore è Terna che mostra un rialzo dello 0,8% seguita da Ferrari, Pirelli e Recordati che salgono di circa lo 0,6 per cento. Debolezza per i bancari, con Banco Bpm che è peggiore con una flessione di circa l'1,8%.