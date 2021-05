Borsa Milano sale a metà seduta, in vetta resta Atlantia

Redazione Finanza 31 maggio 2021 - 13:33

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Milano si muove in territorio positivo a metà seduta, mostrando un rialzo di circa lo 0,35% a 25.256 punti in una giornata in cui la piazza di Londra e Wall Street sono chiuse per festività. Tra le migliori del listino Atlantia che sale di quasi il 3% nel giorno in cui è prevista l’assemblea. Secondo "Il Sole 24 Ore", i partecipanti dovrebbero essere oltre il 70% del capitale, come per l’assemblea straordinaria di fine marzo. Rialzi superiori all'1% per il terzetto Mediolanum, Interpump e Banco Bpm.Sul fronte opposto, quello dei ribassi, c'è Leonardo che cede circa lo 0,6% ma anche Enel ed Eni che perdono circa lo 0,4 per cento. Fuori del paniere principale, da monitorare Cattolica Assicurazioni che segna un rialzo del 13,2%, dopo che Generali ha lanciato l'Opa finalizzata al delisting, offrendo un corrispettivo di 6,75 euro ad azione.