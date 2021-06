Borsa Milano ritraccia dai top, in volata Interpump e Unicredit

Titta Ferraro 7 giugno 2021 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Avvio sottotono per Piazza Affari. Il Ftse Mib, reduce da sette sedute consecutive al rialzo, segna -0,19% a 25.523 punti, ritracciando leggermente dai top dal 2008 a cui ha chiuso la scorsa ottava. La seduta di venerdì ha visto gli investitori accogliere con favore i numeri leggermente sotto le attese della creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti, anche la crescita dei salari è stata ritenuta "al ritmo giusto per consentire agli investitori di non preoccuparsi troppo dell'inflazione", rimarcano stamattina gli esperti di IG.Tra i singoli titoli si segnalano in positivo Banco BPM (+0,97%) e Unicredit (+2,1%) con quest'ultima promossa a buy da parte degli analisti di Jefferies con target price a 12,25 euro.Continua la corsa di Interpump (+1,19% a 50,9 euro) che aggiorna i massimi storici dopo che settimana scorsa ha annunciato l’acquisizione della business unit White Drive Motors & Steering da Danfoss.Tra i segni meno spicca invece Saipem (-1,33%).