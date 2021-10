Borsa Milano cauta, utility in affanno. Oggi test cpi Usa, Fed e utili banche Usa

Titta Ferraro 13 ottobre 2021 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

Moderato calo per Piazza Affari dopo la prima mezz'ora di scambi. Il Ftse Mib cede lo 0,2% a 25.937 punti. ra le blue chip milanesi spiccano i cali delle utility con Terna (-0,86%), Italgas (-0,7%) ed Enel (-0,6%) in coda al Ftse Mib. Calo di mezzo punto percentuale per Leonardo. Tra le banche cede terreno soprattutto Banco BPM (-0,86%). Sul fronte opposto spicca il +1% di Prysmian che dà così seguito al rally della vigilia.Oggi focus sull'inflazione Usa, in uscita nel primo pomeriggio italiano, che dovrebbe rimanere invariata al 5,3%, mentre quella core (escluse le componenti alimentari ed energia) dovrebbe salire al 4,1%. Gli operatori studieranno anche i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve, che saranno pubblicati in serata.Da monitorare anche l'avvio della nuova stagione delle trimestrali Usa con le big del settore finanziario che pubblicheranno i conti del terzo trimestre. In particolare, oggi toccherà a JP Morgan, mentre domani sarà il turno di Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley e Wells Fargo.