Borsa Milano accelera al rialzo, Ftse Mib sempre più vicino a quota 25mila

Daniela La Cava 27 maggio 2021 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Milano accelera al rialzo dopo i dati statunitensi. A Milano, l'indice Ftse Mib sale ora dello 0,6% circa a 24.934 punti. Tra i dati appena usciti il Pil degli Stati Uniti che è salito nel primo trimestre del 6,4%, poco al di sotto della crescita del 6,5% attesa dal consensus. E' quanto emerge dalla seconda revisione del dato, in deciso miglioramento rispetto all'espansione del 4,3% del quarto trimestre. Sotto le attese del mercato gli ordini di beni durevoli che hanno mostrato ad aprile una flessione mensile dell'1,3 per cento.Quanto ai sussidi nella settimana terminata il 22 maggio scorso, il numero dei lavoratori americani che hanno fatto richiesta per la prima volta per ottenere i sussidi di disoccupazione è sceso a 406.000 dalle 444.000 unità della settimana precedente, al nuovo minimo dall'inizio della pandemia Covid-19. Il dato è stato migliore delle attese, visto che gli economisti avevano previsto un calo limitato a 425.000 unità.