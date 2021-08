Borsa Milano: Ftse Mib a +0,3% a metà seduta, la migliore è Atlantia

Daniela La Cava 12 agosto 2021 - 13:38

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Milano resta in territorio positivo, pur con rialzi moderati. A metà seduta l'indice Ftse Mib avanza dello 0,32% a 26.541,11 punti, ritoccando i massimi dal 2008. Segno più pur in un contesto che resta improntato alla cautela per i timori legati alla variante Delta.Tra i titoli principali del Ftse Mib la migliore è Atlantia che avanza del 2,45% con la potenziale quotazione di Telepass nel 2024. Rialzi anche per Stellantis che segna un +2% e per Amplifon che mostra una crescita dell'1,85%.