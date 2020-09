Borsa Italiana: su ExtraMOT PRO debutta primo Green Bond di Mediobanca

Redazione Finanza 8 settembre 2020 - 11:01

MILANO (Finanza.com)

Su ExtraMOT PRO debutta il primo Green Bond di Mediobanca. L'emissione ha un controvalore di 500 milioni di euro, paga interessi pari all’1% del valore nominale e ha scadenza l’8 settembre 2027. Lo si apprende in una nota di Borsa Italiana. I proventi derivanti da questa emissione saranno utilizzati a finanziare o rifinanziare alcuni progetti che rispecchiano i requisiti del "Green and Sustainable Bond Framework" approvato dal Gruppo Mediobanca lo scorso giugno in coerenza con il Global Compact delle Nazioni Unite, a cui la Banca ha aderito nel 2018.Il nuovo Green Bond di Mediobanca porta a 140 il numero di strumenti entrati nel listino sostenibile, trasversale ai mercati MOT, ExtraMOT ed EuroTLX di Borsa Italiana, dal suo lancio. “Il mercato degli strumenti sostenibili continua a crescere e il primo Green Bond di Mediobanca dimostra la sempre maggiore attenzione che l’intera comunità finanziaria attribuisce a queste tematiche", ha dichiarato Pietro Poletto, Global Head of Fixed Income Products and Co-Head of Equity, Funds & Fixed Income, Secondary Markets di Borsa Italiana, aggiungendo che "la nuova emissione conferma inoltre l’impegno di Borsa Italiana nella promozione e nello sviluppo di un mercato obbligazionario caratterizzato da una cultura finanziaria sempre più sostenibile.