Borsa Italiana: sospensioni al ribasso per alcune big, stop anche per Leonardo e Unipol

Titta Ferraro 30 marzo 2020 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di ottava nervosi per Piazza Affari con in affanno soprattutto i titoli finanziari che vedono incombere lo stop dei dividendi dopo l'ordine perentorio della Bce di sospendere la distribuzione dei dividendi bancari finchè ci sarà l'emergenza Covid-19. Tra i titoli sospesi spiccano Intesa Sanpaolo (-4,95% a 1,489 euro), il titolo bancario con dividend yield più elevato. Stop anche per Unicredit (-4,84% a 7,479 euro) che ha già deliberato il rinvio di buyback e dividendo. Unipol è stata sospesa a 2,83 euro( -4,32%) e Azimut (-2,7% a 12,56 euro) . Infine, al di fuori dei finanziari, stop anche per Leonardo (-4,96%).