Borsa Italiana: sospensioni al ribasso per CNH (-10%), Leonardo e Mediobanca

Titta Ferraro 18 marzo 2020 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Diversi titoli del Ftse Mib risultano al momento sospesi per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo. Tra questi spicca CNH ferma a 5,382 euro (-10,3%). Fermo a -9,5% il titolo FCA. Stop per eccesso di ribasso anche per Mediobanca e Leonardo, che al momento della sospensione perdevano rispettivamente il 6 e il 5 per cento. Ferma a quasi -6% anche Intesa Sanpaolo.Stamattina lo spread si è impennato fino a 330 punti base, con tasso del Btp a 10 anni oltre il 3%. Il membro Bce e governatore della banca centrale austriaca, Robert Holzmann, ha detto che la politica monetaria della Bce ha raggiunto il suo limite. Intanto indiscrezioni stampa vedono il governo Conte pronto a estendere lockdown Italia oltre il 3 aprile. Ipotesi confermata dalla ministra De Micheli: "non lo escludo, valuteremo sulla base dei numeri".