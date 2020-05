Borsa Italiana: sospensioni al ribasso per Azimut e Bper (nuovi minimi storici)

Titta Ferraro 19 maggio 2020 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

Progressiva accelerazione al ribasso oggi per Piazza Affari dopo un avvio in rialzo. Il Ftse Mib è arrivato a cedere in questi minuti il 2% circa a 17.074 punti. Affiora anche qualche sospensione al ribasso tra i titoli finanziari con Azimut (-6,04%) e Tenaris (-6,48%). Sospesa e poi ha ripreso Bper che segna un calo di oltre il 5% a 1,942 euro, sui nuovi minimi assoluti.Il mercato si interroga circa la proposta sul Recovery Fund da 500 mld di euro avanzata da Francia e Germania, che dovrà superare i dubbi di alcuni paesi. "E' un accordo decisivo, ma occorre cambiare la posizione di altri stati, in particolare di Austria, Danimarca, Svezia e Olanda. Sarà una partita difficile, non bisogna nasconderlo", rimarca oggi il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire.