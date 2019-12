Borsa Italiana: record di quotazioni dal 2000 con 41 nuove società

Titta Ferraro 30 dicembre 2019 - 13:46

MILANO (Finanza.com)

La Review dei Mercati 2019 pubblicata oggi da Borsa Italiana evidenzia a fine dicembre 2019 un totale di 375 società quotate, di cui 242 società sul mercato MTA (78 sullo STAR), 1 strumento societario FIA su MIV e 132 su AIM Italia. In aggiunta, si contano 87 società su GEM (Global Equity Market), il mercato MTF che ospita titoli internazionali, e 15 fondi chiusi su MIV.Durante l’anno ci sono state 41 ammissioni di cui 35 IPO: 4 su MTA (di cui 2 su STAR) e 31 su AIM Italia. Un numero record dal lontano 2000. Le IPO erano state 31 nel 2018 e 32 nel 2017. Oltre alle 35 IPO, si aggiungono 6 ammissioni derivanti da fusioni e business combination. Ad aprile 2019 Borsa Italiana ha dato il benvenuto su MTA a Nexi. La quotazione di Nexi rappresenta uno dei più importanti collocamenti internazionali del 2019 e la prima IPO in Europa per ammontare raccolto.