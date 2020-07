Borsa Italiana: green bond da 600 milioni di euro su ExtraMOT PRO

Daniela La Cava 14 luglio 2020 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

Borsa Italiana ha dato oggi il benvenuto sul segmento dedicato ai green e/o social bond di ExtraMOT PRO al nuovo green bond di Gruppo Generali. L'emissione ha un controvalore di 600 milioni di euro, paga interessi a tasso fisso pari al 2,429% e ha scadenza il 14 luglio 2031. Il segmento dedicato ai green e/o social bond dei mercati obbligazionari di Borsa Italiana offre agli investitori istituzionali e retail la possibilità di identificare gli strumenti i cui proventi vengono destinati al finanziamento di progetti con specifici benefici o impatti di natura ambientale e/o sociale."Il mercato degli investimenti sostenibili continua a crescere e strumenti finanziari green o ESG come il green bond di Gruppo Generali dimostrano la sempre maggiore attenzione al tema da parte della comunità finanziaria. Borsa Italiana riveste un ruolo chiave nel favorire la finanza sostenibile e tra i suoi principali obiettivi ha proprio quello di dare un contributo concreto alla promozione di una cultura finanziaria sempre più orientata verso un’economia circolare", ha commentato Pietro Poletto, Global Head of Fixed Income Products and Co-Head of Equity - Funds & Fixed Income, Secondary Markets di Borsa Italiana. È anche grazie a emittenti quali Gruppo Generali che il listino per i titoli sostenibili di Borsa Italiana raggiunge oltre 120 strumenti quotati.