Borsa Italiana: giornata no per Poste Italiane e Mediobanca che cadono del 4%

Redazione Finanza 13 maggio 2020 - 18:08

MILANO (Finanza.com)

Netta sottoperformance oggi a Piazza Affari per i titoli finanziari. Tra questi Mediobanca che ha ceduto il 4,4% confermandosi tra i peggiori performer Ytd di tutto il Ftse Mib con oltre -48%.Giornata difficile anche per Poste Italiane che ha chiuso a -4% a quota 7,446 euro. I risultati del primo trimestre 2020 non sono riusciti a scansare le vendite dal titolo. Il gruppo guidato da Matteo del Fante ha visto gli utili calare di circa il 30%, ma posizionarsi sopra le attese del mercato grazie alla tenuta del business postale. Presentando i conti, il gruppo postale ha indicato che la performance finanziaria del 2020 è impattata a marzo dal lockdown, ma ha confermato "i principali trend di lungo termine", e la "traiettoria strategica del piano 'Deliver 2020', accelerata dai trend emergenti". Non si è invece sbottonata sul fronte delle previsioni, rimarcando che alla luce dell'emergenza Covid non è possibile al momento fornire al mercato delle previsioni realistiche sul 2020.