Borsa Italiana chiude in rialzo, scatto di Azimut e Banca Generali

Titta Ferraro 10 febbraio 2020

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari apre la settimana con il sorriso. L'indice Ftse Mib, reduce dalla miglior ottava dal lontano 2016, ha chiuso oggi le contrattazioni con un rialzo dello 0,12% a quota 24.507 punti spinta dall'andamento moderatamente positivo di Wall Street. I mercati continuano a non pagare i timori circa l'impatto del coronavirus sull'economia mondiale e hanno trovato sponda anche dalle prime notizie circa il ritorno parziale dell'operatività di alcune fabbriche cinesi dopo un lungo periodo di stop.Tra i titoli di Piazza Affari, Exor è stata la migliore con oltre il 4%, dopo aver confermato le trattative in esclusiva con la francese Covéa per la vendita di PartnerRe. Ben comprata anche Buzzi (+0,92%).A sostenere l'azione del big italiano del cemento i risultati preliminari 2019 migliori delle attese. In particolare, Buzzi Unicem ha registrato ricavi netti per 3,22 miliardi di euro, in rialzo del 12,1% dai 2,87 miliardi di un anno prima (+8,6% a cambi e perimetro costanti), battendo le aspettative pari a 3,2 miliardi.Bene UBI Banca (+0,64%) ultima banca del Ftse Mib a diffondere i conti del 2019. Ubi Banca ha registrato un positivo andamento dei proventi che, insieme alla conferma della capacità di controllo dei costi operativi, ha permesso di incrementare del 18,5% il risultato lordo della gestione operativa nonostante il contesto sfavorevole. L’utile netto si è attestato a 251 milioni, in calo del 41% rispetto al 2018 per effetto della fiscalità, negativa nel 2019 e positiva nel 2018. Al netto delle poste non ricorrenti, l’utile al netto risulta di 352,9 milioni, +16,7% rispetto ai 302,4 mln del 2018. Il cda ha proposto un dividendo di 0,13 euro per azione (+8,3% vs 2018), con un rendimento del 4,4% sul prezzo di chiusura del titolo al 7 febbraio.Reazione positiva ai conti 2019 anche da parte di Banca Generali (+2,4%). Nel comparto dell'asset management ha fatto ancora meglio Azimut (+2,95%).