Borsa Italiana: cda nomina Claudia Parzani nuova presidente

Daniela La Cava 28 marzo 2022 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

E' Claudia Parzani la nuova presidente di Borsa Italiana. La decisione ufficiale è stata presa dal consiglio di amministrazione di Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, che ha preso atto delle dimissioni del presidente Andrea Sironi, effettive dal 27 aprile 2022, dal termine dell’assemblea degli azionisti di Borsa Italiana. Per garantire la continuità nella governance di Borsa Italiana, il board ha nominato Presidente l’attuale vicepresidente Claudia Parzani, con efficacia dal 27 aprile 2022."Sono onorata di essere stata nominata Presidente di Borsa Italiana in questo interessante momento e di far parte del progetto di crescita di Euronext. Sono grata ad Andrea Sironi per la fiducia e il supporto che ha dimostrato negli ultimi anni e non vedo l'ora di guidare il consiglio di amministrazione di Borsa Italiana per supportare la società nel cogliere appieno l'opportunità di far parte di Euronext, la principale infrastruttura di mercato in Europa"", ha detto Claudia Parzani.Ad Andrea Sironi vanno i ringraziamenti di Euronext e del cda "per il contributo negli ultimi sei anni allo sviluppo di Borsa Italiana e il suo supporto nell’aver reso il gruppo Borsa Italiana una parte integrante e un pilastro fondamentale della strategia di Euronext e si congratulano con Claudia Parzani per la sua nomina a presidente".