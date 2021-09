Borsa Italiana: al via oggi fino al 9 settembre la 5° edizione dell’Italian Equity Week

simone borghi 7 settembre 2021 - 12:56

MILANO (Finanza.com)

Al via oggi fino al 9 settembre l’Italian Equity Week di Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext - la principale infrastruttura di mercato paneuropea. Tre giorni di incontri digitali dedicati ai principali settori dell’economia italiana: Consumer, Industrial & Health Care e Infrastructure & Energy.Nel corso delle tre giornate le società protagoniste di questi settori, quotate e non quotate, incontreranno la comunità finanziaria e saranno coinvolte in incontri one-to-one con i principali investitori nazionali e internazionali con l’obiettivo di promuovere e sostenere il dialogo tra le aziende italiane e la comunità finanziaria internazionale.All’Italian Equity Week saranno presenti complessivamente 250 investitori in rappresentanza di 150 case d'investimento provenienti da 18 Paesi e quattro continenti che saranno coinvolti in oltre 1300 incontri con le 49 società presenti.