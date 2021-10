Borsa Italiana: al via nuovo indice Mib Esg di Piazza Affari

Daniela La Cava 18 ottobre 2021 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Sbarca anche a Piazza Affari il primo indice Esg blue chip. Euronext ha annunciato il lancio del nuovo indice Mib Esg, il primo indice Esg (Environmental, Social and Governance) dedicato alle blue-chip italiane, pensato per individuare i grandi emittenti italiani quotati che presentano le migliori pratiche Esg. Si tratta del secondo indice nazionale Esg di Euronext, dopo il Cac40 Esg dello scorso marzo. Lo rende noto Borsa Italiana in un comunicato nel quale sottolinea che l'indice Mib Esg combina la misurazione della performance economica con valutazioni ESG in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite. La composizione dell’indice si basa sull’analisi dei criteri Esg da parte di Vigeo Eiris, società di Moody's ESG Solutions, che valuta le performance ESG degli emittenti.La metodologia alla base dell'indice, si legge nella nota, prevede una graduatoria delle migliori 40 società sulla base di criteri Esg, selezionate tra le 60 italiane più liquide, escludendo quelle coinvolte in attività non compatibili con investimenti Esg. Le componenti dell'indice sono ponderate in base alla capitalizzazione del flottante di mercato. La composizione dell'indice verrà rivista con frequenza trimestrale. Le revisioni consentiranno di inserire le società le cui performance ESG siano migliorate in misura sufficiente. La prossima revisione dell'indice è prevista per il 17 dicembre 2021.Ecco la lista delle società presenti: A2a, Amplifon, Anima, Atlantia, Banca Generali, Banca Mediolanum, Banco Bpm, Bper Banca, Brembo, Cnh Industrial, Enel, Eni, Erg, Falck Renewables, Ferrari, Generali, Hera, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, Mediaset, Mediobanca, Moncler, Nexi, Pirelli, Poste Italiane, Prysmian, Recordati, Reply, Saipem, Salvatore Ferragamo, Snam, Stellantis, Stmicroelectronics, Telecom Italia, Terna, Unicredit, Unipol, Unipolsai e Webuild.