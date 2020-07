Borsa Italiana: STM la migliore oggi sul Ftse Mib, seguono Interpump e Mediobanca

Titta Ferraro 10 luglio 2020 - 17:55

MILANO (Finanza.com)

Il Ftse Mib ha chiuso oggi a +1,34% a 19.767 punti, miglio indice Ue sotto la spinta dei sorprendenti riscontri dalla produzione industriale in Italia. La fine delle misure di confinamento legate al Covid-19 hanno permesso a maggio un +42,1% della produzione industriale rispetto ad aprile, con tutti i comparti in crescita, ad eccezione di quello delle industrie alimentari, bevande e tabacco. Gli analisti si aspettavano un recupero del 22,8% dopo il crollo registrato a marzo e ad aprile (rispettivamente del 28,4% e del 20,5%) complice il lockdown.Sono così passati in secondo piano i timori legati al balzo dei nuovi contagi negli Usa con il rischio di nuove chiusure selettive negli stati più colpiti con conseguenti effetti negativi sul vigore della ripresa economica.Tra le big di Piazza Affari si segnala la prova di forza di Unicredit che ha chiuso a +2,67% a 8,52 euro. Molto bene anche Intesa Sanpaolo (+1,97% a 1,775 euro). Con oggi si è conclusa la prima settimana dell’OPS di Intesa su UBI. Tra i finanziari molto bene anche Mediobanca con +2,77%.Tra gli altri titoli spicca il +5% di STM, miglior titolo del Ftse Mib, in scia alla nuova ondata di record dei tecnologici USA nella giornata di ieri.Secondo miglior titolo di giornata sul Ftse Mib è stato Interpump con +3,14%.Sul fronte opposto tra i pochi segni meno spicca Recordati con -1,19% e Inwit con -0,7%.