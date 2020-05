Borsa Italiana, Jerusalmi su Bankitalia: 'usciremo da crisi solo pianificando il futuro'

Laura Naka Antonelli 29 maggio 2020 - 14:16

MILANO (Finanza.com)

"Siamo di fronte a un piano di finanziamenti e interventi a supporto dell'economia senza precedenti. Come ha ricordato il Governatore, dobbiamo far sì che questi fondi vengano investiti cogliendo le migliori opportunità. Dobbiamo superare la fase dell'emergenza e iniziare a progettare e usciremo dalla crisi solo pianificando gli interventi con grande attenzione alle priorità. Così riusciremo a costruire un futuro di successo per noi e soprattutto per le generazioni future". E' quanto ha detto l'amministratore Delegato di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi, commentando le Considerazioni finali che il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ha pronunciato oggi, in occasione della presentazione della Relazione annuale sul 2019.