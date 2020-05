Borsa Italiana, Jerusalmi su Bankitalia: 'importante il riconoscimento di Milano come capitale finanziaria'

Laura Naka Antonelli 29 maggio 2020 - 14:07

MILANO (Finanza.com)

"Dal discorso del Governatore è importante la scelta di valorizzare il ruolo di Milano come hub dell'innovazione finanziaria e tecnologica di respiro europeo anche attraverso un ambizioso piano di investimenti per aumentare la digitalizzazione della città. Milano può e deve giocare un ruolo fondamentale per la ripartenza economica del Paese e dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare la nostra città ad esprimere al meglio i suoi punti di forza". E' quanto ha detto l'amministratore Delegato di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi, commentando le Considerazioni finali che il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ha pronunciato oggi, in occasione della presentazione della Relazione annuale sul 2019."La proiezione internazionale, la capacità di attrarre talenti, l'attenzione alla sostenibilità e la vocazione creativa e innovativa sono certamente alcuni dei fattori chiave sui quali puntare", ha affermato Jerusalmi.