Borsa Italiana: Gualtieri, da operazione con Euronext importanti vantaggi per investitori e imprese italiane

Valeria Panigada 9 ottobre 2020 - 13:19

MILANO (Finanza.com)

“Saluto con grande apprezzamento la sottoscrizione dell’accordo vincolante che porterà all’ingresso di Borsa Italiana nel gruppo Euronext con l’importante presenza di investitori italiani nell’ambito del nuovo gruppo. È un passaggio fondamentale nella strategia perseguita dal Governo di rafforzamento del nostro mercato di capitali in un contesto europeo, e avviene grazie a un’operazione che vedrà l’Italia in posizione centrale all’interno di un gruppo leader a livello internazionale. Investitori e imprese italiani avranno la possibilità di accedere a un pool più ampio di liquidità e a nuove opportunità di investimento e di crescita”. È quanto ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in merito alla decisione di London Stock Exchange di accettare la proposta ricevuta da Euronext. “Il nostro paese e le nostre infrastrutture manterranno un ruolo strategico nel contesto del nuovo gruppo grazie a una adeguata rappresentatività dell’Italia nella governance di Euronext e una posizione di primo piano a livello industriale delle nostre infrastrutture di trading e post-trading", ha assicurato Gualtieri.