Borsa Italiana: Euronext, è parte integrante del progetto europeo

13 agosto 2021

MILANO (Finanza.com)

"Borsa Italiana è parte integrante del progetto europeo di Euronext, e non ci sarà alcun successo per Euronext in Europa senza la crescita del business di Borsa Italiana in Italia". E' quanto si legge in una nota del gruppo Euronext dopo i recenti rumors che parlavano di tagli al personale in vista a Palazzo Mezzanotte. "Euronext è profondamente impegnato a far crescere le proprie attività in Italia - spiega ancora il comunicato -. Euronext sta realizzando il progetto di importanza cruciale per il business di trasferire a Bergamo, in Italia, il proprio core Data Center attualmente basato nel Regno Unito, che ospita tutti i flussi di trading azionario di Euronext e che rappresenta circa il 25% di tutti gli scambi azionari europei. Questa migrazione è il più grande investimento tecnologico avviato da Euronext dallo sviluppo della piattaforma tecnologica di trading Optiq".