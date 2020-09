Borsa Italiana: Euronext e Cdp confermano trattative in esclusiva con Lse per acquisizione

Valeria Panigada 18 settembre 2020 - 09:17

Euronext e CDP Equity (posseduta al 100% da Cassa Depositi e Prestiti) confermano di aver avviato negoziazioni in esclusiva con il London StockExchange Group per l’acquisizione del gruppo Borsa Italiana, insieme a Intesa Sanpaolo. "Non può esserci alcuna certezza che l’operazione venga portata a termine", avvertono, ma qualora le trattative dovessero portare al completamento dell’operazione, e nel quadro della partnership siglata lo sorso 11 settembre, CDP Equity e Intesa Sanpaolo entrerebbero a far parte dell’attuale gruppo di azionisti di riferimento a lungo termine di Euronext, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato.Borsa Italiana manterrebbe le funzioni, la struttura e le relazioni attuali all’interno dell’ecosistema italiano, conservando la propria identità italiana e i suoi punti di forza. L’attività di vigilanza diretta di Borsa Italiana rimarrebbe invariata, consentendo a Consob e Banca d’Italia di continuare a regolare direttamente le attività.