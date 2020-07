Borsa Italiana: +2% del Ftse Mib con Atlantia alle stelle, UBI la migliore tra le banche

Redazione Finanza 15 luglio 2020 - 18:06

MILANO (Finanza.com)

Milano in cosa grazie anche a speranze sul vaccino anti-Covid e ai conti oltre le attese di Goldman Sachs che hanno alimentato gli acquisti anche a Piazza Affari. Il Ftse Mib ha superato di slancio quota 20mila chiudendo a 20.281 punti (+2,02%).Altra spinta al mercato italiano è la fumata bianca sul nodo Autostrade con l'accordo nella notte tra governo e Atlantia. Aspi passerà sotto il controllo pubblico con la progressiva uscita di Atlantia attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato da parte di CDP e l’acquisto di quote partecipative da parte di investitori istituzionali.A Milano il titolo Atlantia ha chiuso a +26,65% a quota 14,49 euro.Tra le banche del Ftse Mib l’effetto Goldman Sachs ha dato slancio al rally. Spicca il balzo di UBI Banca con un rialzo del 3,68%. Molto bene anche Intesa Sanpaolo (+1,87%) e Banco BPM (+1,68%).Tra le big si è mossa bene Enel a +1,93% a quota 8,169 euro. Balzo per Buzzi con +5,42%, bene anche Azimut +4,34% e Prysmian +3,21%. In volata anche Pirelli (+3,13%) dopo che il ceo Marco Tronchetti Provera, ha deciso di proporre al consiglio di amministrazione previsto il prossimo 23 luglio la costituzione, alle sue dirette dipendenze, della Direzione generale co-Ceo e di affidarla ad Angelos Papadimitriou, in vista del percorso di successione che si completerà entro il primo semestre 2023. La procedura prevede che il percorso si concluda con l’identificazione di un candidato entro ottobre 2022.Infine, reazione positiva di Interpump (+3,07%) all’annuncio di una nuova acquisizione. Il gruppo emiliano ha annunciato di avere comunica di avere concluso, attraverso la propria controllata GS-Hydro Spain, l’acquisizione di Suministros Franquesa con sede a Lleida in Spagna. Il corrispettivo versato per il 100% della società è pari a 700mila euro. L’acquisizione rafforza la presenza di Interpump nel mercato strategico della penisola iberica.