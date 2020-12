Borsa Italiana: 2020 in rosso per il Ftse Mib, indice migliore è il Ftse Italia Star (+13,7%)

Titta Ferraro 30 dicembre 2020 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

Nel 2020 l’indice FTSE Italia All Share registra una contrazione del 5,3% (max annuale 27.675 il 19 febbraio 2020; min 16.286 il 12 marzo 2020), mentre l’indice FTSE MIB registra una contrazione del 5,2% (max annuale 25.478 il 19 febbraio 2020; minimo a 14.894 il 12 marzo 2020). E' quanto emerge dalla Review dei Mercati 2020 pubblicata da Borsa Italiana con dati aggiornati al 28/12/2020.A distinguersi in positivo sono state le PMI. L'indice FTSE Italia STAR in particolare registra una crescita a doppia cifra su base annua del 13,7%. Durante l’anno ha superato quota 40.000, più volte, raggiungendo il valore massimo annuale e record storico (44.457 il 28 dicembre). L’indice FTSE Italia MID Cap cala del 5,9% e l’indice FTSE Italia Small Cap del 4,3%.