Borsa: Fine Foods & Pharmaceuticals lascia l'Aim Italia e passa al segmento Star

Daniela La Cava 12 luglio 2021 - 13:01

MILANO (Finanza.com)

Fine Foods & Pharmaceuticals passa da Aim Italia al segmento Star di Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext. Fine Foods & Pharmaceuticals, quotata su Aim Italia nell’ottobre 2018, rappresenta la dodicesima società che effettua un passaggio di mercato da Aim Italia al segmento Star di Borsa Italiana e porta a 80 il numero di società attualmente quotate sul segmento Star."Il passaggio al segmento Star rientra tra gli obiettivi che Fine Foods si era prefissata già in fase di quotazione su Aim Italia e oggi possiamo affermare di aver mantenuto l’impegno preso nei confronti del mercato", commenta Marco Francesco Eigenmann, presidente e ceo di Fine Foods & Pharmaceuticals. "Sono sicuro che tale passaggio ci permetterà di creare nuove opportunità di crescita sia organica che per linee esterne e di accedere ad una sempre più ampia platea di investitori, italiani e internazionali - aggiunge il manager -. Ci piace comunque considerare questo traguardo come un nuovo punto di partenza per generare ulteriore valore per tutti i nostri stakeholder, forti del nostro modello di business da sempre contraddistinto da un approccio olistico all’ESG, fondato su una solida Governance, un’impareggiabile struttura R&D e una passione per l’innovazione".