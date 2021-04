Borgosesia: vendite unità immobiliari per 5,7 mln nel I trimestre 2021, + 256% a/a

Daniela La Cava 1 aprile 2021 - 09:57

Borgosesia ha perfezionato nel primo trimestre 2021 e su base consolidata vendite e contratti preliminari di unità, per lo più a destinazione residenziale, per complessivi 5,7 milioni di euro. Lo rende noto la società attiva nel campo della rigenerazione di valore nell'ambito di operazioni distressed di natura prevalentemente immobiliare precisando che a fronte di tale importo – che si confronta con quello di 1,6 milioni realizzato nel primo trimestre del 2020 - il gruppo ha registrato incassi per 4,1 milioni.