Borgosesia: vendite immobiliari per €13,8 mln (+237%) nei primi 9 mesi

simone borghi 4 ottobre 2021 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

Borgosesia ha perfezionato vendite e contratti preliminari di unità, per lo più a destinazione residenziale, per complessivi 13,8 milioni di euro. Lo si nelle in una nota della società, specificando che l'operazione è avvenuta nei primi nove mesi del 2021 e su base consolidata.Inoltre, l'importo di 13,8 milioni di euro si confronta con quello di 4,1 milioni del pari periodo 2020 permettendo così di registrare un incremento percentuale rispetto a questo del 237%.