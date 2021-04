Borgosesia: utile netto 2020 sale a 5 mln di euro, proposto dividendo di 0,02 euro

Daniela La Cava 28 aprile 2021 - 10:38

MILANO (Finanza.com)

Borgosesia ha annunciato i risultati finanziari 2020 che vedono l'utile netto del gruppo, compresa la quota di terzi, pari a circa 5 milioni di euro in rialzo dell'89% rispetto all'utile netto di 2,7 milioni del 2019. Il patrimonio netto di gruppo, compresa la quota di terzi, si è attestato a 36,6 milioni (+9,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2019). Il volume della produzione - comprensivo dei riallineamenti a fair value del portafoglio crediti e immobiliare - e il margine lordo delle attività operative sono rispettivamente pari a 25.848 e 9.425 migliaia euro. L'Ebitda consolidato adjusted si è attestato a 6,75 milioni (+35% a/a). Il cash flow consolidato è positivo per 1,43 milioni in diminuzione di 2,68 milioni rispetto alla fine del 2019. Verrà inoltre proposta la distribuzione di un dividendo di 0,02 euro per ciascuna azione ordinaria e di risparmio.Il consiglio di amministrazione di Borgosesia ha inoltre approvato il business plan 2021-2026 che prevede nuovi investimenti per complessivi 131 milioni di euro, per lo più da realizzarsi attraverso l’acquisto di immobili in corso di costruzione, la loro ultimazione e la successiva vendita frazionata. "Il business plan 2021-2026 prudenzialmente - spiega la società -non riflette gli effetti derivanti dalle attività di servizi connessi alla gestione di interventi immobiliari realizzati da investitori terzi attraverso, ad esempio, BGS Club SPAC o i fondi gestiti, che si intendono comunque incrementare, né dal possibile ampliamento dei target di investimento ad altre tipologie di asset che permettano la rigenerazione di valore altrimenti perduto".