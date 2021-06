Borgosesia: parte joint venture con Consultinvest nei fondi di investimento alternativi

Daniela La Cava 14 giugno 2021 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Borgosesia ha annunciato di avere raggiunto con il Gruppo Consultinvest un accordo finalizzato allo sviluppo delle attività di gestione di fondi alternativi – anche istituiti da terzi – con una politica di investimento focalizzata su immobili e crediti ipotecari non performing. Tale accordo – condizionato all’ottenimento da parte della Banca d’Italia delle dovute autorizzazioni – da un lato prevede, al fine di supportarne lo sviluppo commerciale, l’ingresso di Consultinvest nel capitale di Borgosesia Gestioni sgr con una quota pari al 50% del relativo capitale e, dall’altro, l’apporto da parte del Gruppo Borgosesia del know how maturato nel settore della rigenerazione di valore nell’ambito di operazioni distressed di natura immobiliare. L’operazione - si legge nella nota non è destinata a produrre effetti materiali sul bilancio del Gruppo Borgosesia."L’accordo raggiunto con Consultinvest - ha commentato Mauro Girardi, presidente di Borgosesia e Amministratore Delegato di Borgosesia Gestioni sgr - permetterà al gruppo di accelerare il processo di transizione, nel campo dei distressed assets, dal ruolo di 'single investor' a quello di 'co-investitore e gestore' e ciò con ricadute in termini di ricavi e marginalità che riteniamo importanti e, peraltro, non recepite nel piano industriale 2021-2026".