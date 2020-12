Borgosesia: nuovo investimento di 1,5 milioni ad uso residenziale

simone borghi 22 dicembre 2020 - 12:00

MILANO (Finanza.com)

Borgosesia prosegue la propria strategia di intervento in situazioni di criticità aziendali necessitanti di un contributo finanziario e manageriale, come previsto dal piano strategico 2019-2022.La società ha acquisito tramite Borgosesia Real Estate il 65% del capitale di un veicolo di investimento già partecipato dal Gruppo al 35%. Il controllo dell’intero capitale permette ora di ridare immediato avvio all’intervento di riqualificazione dell’immobile sottostante, oltre 4.500 mq a destinazione residenziale, da anni sospeso, situato in provincia di Milano, a soli 20 km dal centro del capoluogo.L’operazione è stata perfezionata a fronte di un corrispettivo di 1,5 milioni di euro, contestualmente riconosciuto alle controparti.Ad oggi, gli investimenti conclusi nel secondo semestre del 2020 dal Gruppo Borgosesia in asset core “primari” salgono a 6,2 milioni. Gli investimenti complessivi nell’intero 2020 salgono invece a 10,9 milioni.L’incremento degli investimenti risulta così del 70% su base semestrale e del 50% su base annua, rispetto alle previsioni del business plan 2019-2022.