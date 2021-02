Borgosesia: cda delibera avvio collocamento prestito obbligazionario senior

Daniela La Cava 23 febbraio 2021 - 14:03

MILANO (Finanza.com)

Borgosesia, società attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, ha ammesso alle negoziazioni sul segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT e stabilito l’avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all’emissione delle obbligazioni rappresentanti il prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato - denominato “Borgosesia 2021-2026” – per l’ammontare massimo di 10 milioni di euro da collocarsi presso investitori professionali in Italia e qualificati in Italia e all’estero.Nella nota si precisa che il collocamento è stato avviato oggi attraverso la piattaforma di distribuzione di ExtraMot per concludersi il prossimo 5 marzo 2021, salvo chiusura anticipata disposta dalla società. Tutti i contratti conclusi saranno liquidati il 9 marzo 2021. Nell’ambito dell’operazione Bper Banca agisce come arranger.