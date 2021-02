Borgosesia: Cino Zucchi Architetti firma progetto residenziale Living The Future, ricavi previsti a 17 mln

Valeria Panigada 25 febbraio 2021 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

Borgosesia ha annunciato oggi la collaborazione con lo studio CZA – Cino Zucchi Architetti per la realizzazione dell’intervento residenziale “Living the Future” in un’area nel centro del comune di Lainate, alle porte di Milano. L’accordo segue l’avvenuta operazione di acquisto dell’area perfezionato da Borgosesia Real Estate nel dicembre scorso. I lavori di riqualificazione riguarderanno circa 6.000 mq e si prevede inizieranno dopo l’estate e termineranno nel 2023. I ricavi attesi dalla forza commerciale sono di circa 17 milioni di euro.