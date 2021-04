Borgosesia: Agenzia delle Entrate conferma utilizzo perdite fiscali pregresse con benefici fino a massimi 8,7 mln

simone borghi 19 aprile 2021 - 14:31

MILANO (Finanza.com)

L’Agenzia delle Entrate, in accoglimento dell’interpello avanzato da Borgosesia, ha confermato il diritto all’utilizzo di “posizioni soggettive” (per lo più rappresentate da perdite fiscali pregresse) maturate da questa prima della data di efficacia della scissione del patrimonio di CdR Advance Capital.L’importo di tali posizioni assomma a circa 40 milioni di euro e lo stesso, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, potrà essere portato in diminuzione degli imponibili fiscali dichiarati “post scissione” con un beneficio teorico massimo complessivo, in termini di riduzione dell’esborso legato all’assolvimento di imposte dirette, pari a circa 8,7 milioni.