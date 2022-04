Borgosesia: +73% per le vendite primo trimestre 2022

Daniela La Cava 4 aprile 2022 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Borgosesia ha annunciato di avere mandato in archivio il primo trimestre 2022 con un vendite pari a 9,9 milioni di euro (+73% a/a) rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. "Il risultato conferma il netto trend di crescita intrapreso del gruppo soprattutto nel campo della rigenerazione di valore in operazioni distressed di natura prevalentemente immobiliare", segnala la società in una nota.Le vendite, per complessivi 9,9 milioni circa rispetto ai 5,7 milioni del primo trimestre 2021, si riferiscono infatti a vendite di immobili a destinazione per lo più residenziale in grandi centri urbani e zone turistiche di pregio.