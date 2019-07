Boom occupati, Salvini esulta: livelli record, ora taglio tasse a imprese e famiglie

Titta Ferraro 1 luglio 2019 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

Prime reazioni agli ottimi dati sul mercato del lavoro in Italia con disoccupazione tornata sotto il 10% e balzo in avanti degli occupati che toccano livelli record."Disoccupazione sotto il 10% per la prima volta dopo anni, lavoratori italiani in crescita e ai massimi storici dal 1977", Così il vice premier Matteo Salvini, che ha commentato a caldo su Twitter i dati diffusi in mattinata dall'Istat. "Avanti così, tagliare le tasse a imprenditori, lavoratori e famiglie è un dovere morale", prosegue il tweet di Salvini.A maggio il tasso di disoccupazione in Italia si è attestato al 9,9%, in ribasso rispetto al 10,1% del mese prima (dato rivisto dal 10,2% precedente): Gli analisti si aspettavano addirittura un aumento della disoccupazione al 10,3%. La diminuzione, precisa l'Istat, è determinata da entrambe le componenti di genere ed è distribuita in tutte le classi d’età tranne i 35-49enni. A maggio la stima degli occupati risulta in crescita rispetto al mese precedente (+0,3%, pari a +67 mila).