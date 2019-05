Boom in avvio di Fca, fino a +19% dopo annuncio fusione con Renault

Titta Ferraro 27 maggio 2019 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Fitti acquisti sul titolo FCA che dopo una breve sospensione segna in avvio un balzo del 19% circa in area 13,688 euro per poi ritracciare a +15% circa. Questa mattina il gruppo italo-francese ha annunciato la proposta di aggregazione con il gruppo Renault con un controllo paritario del capitale del nuovo gruppo e sinergie stimate per complessivi 5 miliardi di euro.