Boom di Pirelli in Borsa (+5%) in scia a newsflow positivo su dazi

Titta Ferraro 28 ottobre 2019 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Breve sospensione al rialzo per il titolo Pirelli scattato in testa dal Ftse Mib con un balzo di oltre il 5% a 5,882 euro. Il titolo cavalca il rally legato al newsflow positivo sul fronte dazi. Il presidente Donald Trump ha detto che prevede di firmare la prima parte dell’accordo commerciale con la Cina in occasione della prossima riunione dell'APEC in programma 16-17 novembre in Cile. "Stiamo cercando probabilmente di anticipare il programma per firmare una parte dell'accordo con la Cina, la chiameremo Fase Uno. Ma è una parte molto grande", così il presidente parlando ai giornalisti.